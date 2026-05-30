«ПСЖ» сыграет с «Астон Виллой» в матче за Суперкубок УЕФА — 2026

В матче за Суперкубок УЕФА — 2026 сыграют французский «Пари Сен-Жермен» и английская «Астон Вилла». Эта встреча состоится 12 августа в Зальцбурге, Австрия, на стадионе «Ред Булл Арена».

В финале Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» одолел лондонский «Арсенал». В основное время команды сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались парижане — 4:3. Игра проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия).

«Астон Вилла» в финале Лиги Европы УЕФА разгромила «Фрайбург» (3:0). Эта встреча состоялась на стадионе «Тюпраш» (Стамбул, Турция). Главным арбитром матча был Франсуа Летексье (Франция).