Сафонов — первый россиянин, дважды победивший в Лиге чемпионов

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов стал первым россиянином с двумя победами в Лиге чемпионов УЕФА в истории. Это случилось после победы парижан в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026 над «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.). Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия).

Ранее никто из россиян не выигрывал ЛЧ дважды. Обладателями еврокубкового трофея по разу становились Игорь Добровольский («Марсель»), Владимир Бут («Боруссия» Дортмунд), Дмитрий Аленичев («Порту») и Денис Черышев («Реал» Мадрид).

Сафонов 15 раз вышел с первых минут в сезоне чемпионата Франции. Всего в нынешнем сезоне 27-летний вратарь провёл 27 встреч во всех турнирах, 12 из которых отыграл «на ноль».

Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.