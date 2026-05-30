«Арсенал» уступил во втором финале Лиги чемпионов в своей истории

Лондонский «Арсенал» проиграл «ПСЖ» со счётом 1:1 (3:4 пен.) в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Таким образом, «пушкари» уступили во втором финале Лиги чемпионов в своей истории. Игра проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия).

В 2006 году «Арсенал» проиграл испанской «Барселоне» со счётом 1:2 в финале турнира.

В нынешнем сезоне на стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух матчей победил мюнхенскую «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания лондонский «Арсенал» по сумме двух встреч обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 2:1.