«Победил сильнейший». Елагин — о триумфе «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Российский комментатор Александр Елагин высказался о победе «Пари Сен-Жермен» над лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. В основное время команды сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались парижане — 4:3. Игра проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.

«Всё по делу! Браво, «ПСЖ»! Браво, Луис Энрике! Браво, Сафонов! Первый россиянин — двукратный победитель ЛЧ УЕФА! «Арсеналу» — не отчаиваться. Обидно… Очень… Но победил сильнейший!» — написал Елагин в телеграм-канале.

В сезоне-2024/2025 парижане тоже выиграли Лигу чемпионов, разгромив в решающем матче миланский «Интер» со счётом 5:0.