Губерниев отреагировал на победу «ПСЖ» над «Арсеналом» в финале ЛЧ, выделив Сафонова

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу «ПСЖ» над «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.) в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Губерниев также отметил российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова. Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия).

«Матвей Сафонов двукратный обладатель кубка [Лиги] чемпионов! Единственный среди россиян! Играет в лучшем клубе мира – «ПСЖ»! Трофеев не счесть у Сафонова! Браво!

Когда вратарь в порядке — соперники стараются бить подальше от него! А там и ворота заканчиваются — и получается мимо.

Париж — снова лучший в Европе. Лучший ли Сафонов голкипер континента — для меня на данный момент – да», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.