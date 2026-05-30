Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Губерниев отреагировал на победу «ПСЖ» над «Арсеналом» в финале ЛЧ, выделив Сафонова

Губерниев отреагировал на победу «ПСЖ» над «Арсеналом» в финале ЛЧ, выделив Сафонова
Комментарии

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу «ПСЖ» над «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.) в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Губерниев также отметил российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова. Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Матвей Сафонов двукратный обладатель кубка [Лиги] чемпионов! Единственный среди россиян! Играет в лучшем клубе мира – «ПСЖ»! Трофеев не счесть у Сафонова! Браво!

Когда вратарь в порядке — соперники стараются бить подальше от него! А там и ворота заканчиваются — и получается мимо.

Париж — снова лучший в Европе. Лучший ли Сафонов голкипер континента — для меня на данный момент – да», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Сафонов — первый россиянин, дважды победивший в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android