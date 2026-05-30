«Я разочарован». Спортдиректор «Спартака» Кахигао — о поражении «Арсенала» в финале ЛЧ

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался о поражении лондонского «Арсенала» в финале Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «ПСЖ» со счётом 1:1 (3:4 пен.).

«Я разочарован поражением «Арсенала» в финале Лиги чемпионов. Но все мои мысли — о «Спартаке», — сказал Кахигао в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Игра проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия). Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл на поле всю встречу.

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух матчей победил мюнхенскую «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания лондонский «Арсенал» по сумме двух встреч обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 2:1.