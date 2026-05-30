«ПСЖ» вручили трофей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026

Футболистам «Пари Сен-Жермен» вручили трофей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в финале турнира парижане победили лондонский «Арсенал». В основное и дополнительное время команды сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался «ПСЖ» — 4:3. Игра проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия). Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов провёл на поле всю встречу.

На стадии полуфинала соревнования «Пари Сен-Жермен» по сумме двух матчей победил мюнхенскую «Баварию» со счётом 6:5.

В сезоне-2024/2025 парижане выиграли Лигу чемпионов, разгромив в решающем матче «Интер» со счётом 5:0.