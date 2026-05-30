«Краснодар» отреагировал на победу Сафонова в ЛЧ во втором сезоне подряд

«Краснодар» отреагировал на победу голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова со своим клубом в Лиге чемпионов во втором сезоне подряд. Это случилось после победы парижан в финальном матче турнира сезона-2025/2026 над «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.). Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия).

«Он! Сделал! Это! Снова! Матвей Сафонов — двукратный обладатель кубка Лиги чемпионов! Гордимся тобой, Мотя!» — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале «Краснодара».

Сафонов 15 раз вышел с первых минут в сезоне чемпионата Франции. Всего в нынешнем сезоне 27-летний вратарь провёл 27 встреч во всех турнирах, 12 из которых отыграл «на ноль».

Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.