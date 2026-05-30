«ПСЖ» — седьмой клуб, выигравший Лигу чемпионов два и более раз в XXI веке

«ПСЖ» — седьмой клуб, выигравший Лигу чемпионов два и более раз в XXI веке
Французский «ПСЖ» стал победителем Лиги чемпионов сезона-2025/2026, обыграв в финальном матче в Будапеште английский «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.). Таким образом, парижане выиграли главный клубный турнир Европы второй год подряд, став седьмым клубом в XXI веке, которому удалось поднять над головой этот трофей более одного раза.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

Помимо «ПСЖ», это удалось мадридскому «Реалу» (2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024), «Барселоне» (2006, 2009, 2011, 2015), «Баварии» (2001, 2013, 2020), «Милану» (2003, 2007), «Ливерпулю» (2005, 2019) и «Челси» (2012, 2021).

Напомним, в составе парижан выступает российский голкипер Матвей Сафонов. Это его вторая победа в Лиге чемпионов вместе с клубом. Он выступает за «ПСЖ» с 2024 года.

Сафонов взял Лигу чемпионов с «ПСЖ» второй раз подряд! «Арсенал» дрогнул в серии пенальти!
Сафонов взял Лигу чемпионов с «ПСЖ» второй раз подряд! «Арсенал» дрогнул в серии пенальти!
