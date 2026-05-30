«ПСЖ» — седьмой клуб, выигравший Лигу чемпионов два и более раз в XXI веке

Французский «ПСЖ» стал победителем Лиги чемпионов сезона-2025/2026, обыграв в финальном матче в Будапеште английский «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.). Таким образом, парижане выиграли главный клубный турнир Европы второй год подряд, став седьмым клубом в XXI веке, которому удалось поднять над головой этот трофей более одного раза.

Помимо «ПСЖ», это удалось мадридскому «Реалу» (2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024), «Барселоне» (2006, 2009, 2011, 2015), «Баварии» (2001, 2013, 2020), «Милану» (2003, 2007), «Ливерпулю» (2005, 2019) и «Челси» (2012, 2021).

Напомним, в составе парижан выступает российский голкипер Матвей Сафонов. Это его вторая победа в Лиге чемпионов вместе с клубом. Он выступает за «ПСЖ» с 2024 года.