Первый тренер Сафонова: игроки «Арсенала» боялись Матвея в финале Лиги чемпионов

Первый тренер Сафонова: игроки «Арсенала» боялись Матвея в финале Лиги чемпионов
Алексей Чистяков, первый тренер голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, высказался после победы парижан в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026 над «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.). Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Матвей надёжно сыграл в финале, почти без ошибок. Даже травму получил и всё равно отыграл до конца. А в серии пенальти оказал такое психологическое давление на соперников, что те пробили мимо. Игроки «Арсенала» знали, что он не так давно отбил сразу четыре удара в серии, и боялись. А в пропущенном голе вины Матвея вообще нет — удар с пяти-шести метров, такой никак не взять», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

