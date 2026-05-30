Энрике — трёхкратный победитель Лиги чемпионов. Больше побед только у Анчелотти

«ПСЖ» победил «Арсенал» со счётом 1:1 (4:3 пен.) в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Таким образом, главный тренер парижан Луис Энрике стал трёхкратным победителем главного еврокубкового турнира. Больше побед в ЛЧ только у Карло Анчелотти.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

Ранее Луис Энрике побеждал в Лиге чемпионов с «ПСЖ» в минувшем сезоне и с «Барселоной» в 2015 году. У нынешнего наставника сборной Бразилии Карло Анчелотти пять титулов ЛЧ.

Игра проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия). Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов провёл на поле всю встречу.

