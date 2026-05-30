Первый тренер Сафонова призвал вручить Матвею награду лучшего вратаря сезона

Алексей Чистяков, первый тренер голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, призвал вручить россиянину награду лучшему вратарю сезона в Европе после победы парижан в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.).

«Считаю, Матвею нужно отдавать награду лучшему вратарю сезона в Европе. Но те, кто вручает, никого не спрашивают. Надеюсь, что случится именно так», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Отметим, Матвей Сафонов провёл на поле всю встречу в финале Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне голкипер сыграл в 27 матчах за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль».