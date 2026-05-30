«ПСЖ» повторил рекорд результативности в рамках одного сезона в Лиге чемпионов

«ПСЖ» забил 45 мячей за прошедший сезон Лиги чемпионов, повторив рекорд результативности турнира. В финальном матче Лиги чемпионов парижский клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.). Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

Ранее рекорд по количеству голов за сезон Лиги чемпионов единолично принадлежал «Барселоне», которая забила 45 мячей в розыгрыше-1999/2000.

«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд, а голкипер парижского клуба Матвей Сафонов – первым россиянином, который дважды победил в Лиге чемпионов.

