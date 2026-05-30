«Мы это заслужили». Нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ — о победе в Лиге чемпионов УЕФА

Нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ высказался о победе своей команды в финале Лиги чемпионов УЕФА. В решающем матче парижане одолели лондонский «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.). Игра проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Сегодня мы невероятно собой гордимся. Так счастливы, так благодарны, это была трудная игра с очень хорошей командой. Мы должны поздравить «Арсенал» — у них был действительно отличный сезон. Но теперь можем наслаждаться этим триумфом как команда, как семья. Думаю, мы это заслужили», — передаёт слова Дуэ официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.

