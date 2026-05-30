Быстров назвал Матвея Сафонова легендой после победы «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов

Двукратный чемпион России и бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высоко отозвался о голкипере «Пари Сен-Жермен» Матвее Сафонове, который во второй раз выиграл Лигу чемпионов в составе парижан. В финале главного клубного турнира Старого Света — 2025/2026 парижане одолели лондонский «Арсенал». В основное время команды сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались парижане — 4:3. Игра проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.

— Что скажете об игре Матвея Сафонова в финале Лиги чемпионов?

— Легенда! — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В сезоне-2024/2025 парижане тоже выиграли Лигу чемпионов, разгромив в решающем матче миланский «Интер» со счётом 5:0.