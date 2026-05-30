Кай Хаверц — третий футболист, забивший в финале Лиги чемпионов за две разные команды

Нападающий лондонского «Арсенала» Кай Хаверц отметился голом в начале финального матча Лиги чемпионов с французским «ПСЖ» (1:1, 3:4 пен.), став третьим игроком в истории, которому удалось отличиться в финале главного клубного турнира Европы в составе двух разных команд. Ранее ему удалось это сделать в 2021 году в форме другого лондонского клуба — «Челси».

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

Помимо немца, подобным достижением отметились Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», 2008 и «Реал», 2014) и Марио Манджукич («Бавария», 2013 и «Ювентус», 2017).

Всего в завершившемся розыгрыше Лиги чемпионов 26-летний Хаверц провёл шесть матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Он защищает цвета «канониров» с 2023 года.

Сафонов взял Лигу чемпионов с «ПСЖ» второй раз подряд! «Арсенал» дрогнул в серии пенальти!
