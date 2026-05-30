Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов высказался после победы в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом»

Матвей Сафонов высказался после победы в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом»
Комментарии

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отреагировал на победу парижан в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.). Игра проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

— Это было очень тяжело. Я очень счастлив, что мы выиграли.

— Вы сидели на траве, будто были опустошены. Какие мысли были в голове?
— К сожалению, у меня немного болит голова, потому что был вот этот эпизод с Маркиньосом (бразильский защитник врезался в российского вратаря в середине первого тайма, после чего голкиперу оказывали медицинскую помощь. — Прим. «Чемпионата»), мне немножко досталось, удар. Но это часть игры, всё равно очень счастлив. Однако сейчас не хочу тратить лишнюю энергию, мне бы её подкопить, перезарядиться, потому что нам завтра возвращаться в Париж — у нас будет парад, будем праздновать. Так что просто всё замечательно.

— Что вы думали, когда игра перешла в серию пенальти?
— Знаете, пенальти — это маленькая игра внутри большой игры. Я бы так сказал. Был готов, у меня большой опыт за последний год. Не прямо чтобы было трудно. Да, я в итоге не сделал сейвов, но «Арсенал» мне помог. Счастлив, что мы победили.

— Как много этот вечер значит для вас?
— Значит очень много, но пока не могу всё это осознать, не укладывается в голове, я устал. Так что завтра, посмотрим завтра, пока не знаю.

— Вы чувствуете, что вы герой?
— Нет, нет, я окружён такими прекрасными партнёрами, все стараются, – сказал Сафонов в эфире Okko.

Отметим, Сафонов не отбил ни одного пенальти в послематчевой серии. В нынешнем сезоне голкипер сыграл в 27 матчах за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль».

Материалы по теме
Сафонов взял Лигу чемпионов с «ПСЖ» второй раз подряд! «Арсенал» дрогнул в серии пенальти!
Сафонов взял Лигу чемпионов с «ПСЖ» второй раз подряд! «Арсенал» дрогнул в серии пенальти!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android