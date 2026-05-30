Матвей Сафонов высказался после победы в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отреагировал на победу парижан в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.). Игра проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия).

— Это было очень тяжело. Я очень счастлив, что мы выиграли.

— Вы сидели на траве, будто были опустошены. Какие мысли были в голове?

— К сожалению, у меня немного болит голова, потому что был вот этот эпизод с Маркиньосом (бразильский защитник врезался в российского вратаря в середине первого тайма, после чего голкиперу оказывали медицинскую помощь. — Прим. «Чемпионата»), мне немножко досталось, удар. Но это часть игры, всё равно очень счастлив. Однако сейчас не хочу тратить лишнюю энергию, мне бы её подкопить, перезарядиться, потому что нам завтра возвращаться в Париж — у нас будет парад, будем праздновать. Так что просто всё замечательно.

— Что вы думали, когда игра перешла в серию пенальти?

— Знаете, пенальти — это маленькая игра внутри большой игры. Я бы так сказал. Был готов, у меня большой опыт за последний год. Не прямо чтобы было трудно. Да, я в итоге не сделал сейвов, но «Арсенал» мне помог. Счастлив, что мы победили.

— Как много этот вечер значит для вас?

— Значит очень много, но пока не могу всё это осознать, не укладывается в голове, я устал. Так что завтра, посмотрим завтра, пока не знаю.

— Вы чувствуете, что вы герой?

— Нет, нет, я окружён такими прекрасными партнёрами, все стараются, – сказал Сафонов в эфире Okko.

Отметим, Сафонов не отбил ни одного пенальти в послематчевой серии. В нынешнем сезоне голкипер сыграл в 27 матчах за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль».