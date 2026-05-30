«В игре всегда победит удаль». Нагучев — о триумфе «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов

Известный российский комментатор Роман Нагучев высказался о победе «Пари Сен-Жермен» над лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. В основное время команды победителя не выявили (1:1), а в серии пенальти сильнее оказался клуб из Франции — 4:3. Встреча состоялась на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«В футболе главное — слава. Главное — выйти на поле и разбить соперников, а не ждать, пока они помрут со скуки.

Это сказал Боб Пейсли, великий английский, ясное дело, тренер великого же «Ливерпуля». Он точно знал, что в игре всегда победит удаль», — написал Нагучев в своём телеграм-канале.

