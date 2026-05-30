Полузащитник «Арсенала» Райс: ужасно обидно проиграть в финале ЛЧ после серии пенальти

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс высказался о поражении своей команды от «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов УЕФА. В основное и дополнительное время команды сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались парижане — 4:3.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Ужасно обидно проиграть в финале Лиги чемпионов после серии пенальти. Мы старались взглянуть на ситуацию с другой стороны, учитывая, как далеко продвинулись как команда — это был невероятный сезон, сегодня вечером провели 63-ю игру в сезоне. Отдали все силы, чтобы дойти до этого момента. Пенальти — это лотерея: либо побеждаешь, либо проигрываешь. Некоторые из лучших команд в истории тоже проигрывали по пенальти», — приводит слова Райса официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.

