Полузащитник «Арсенала» Райс: ужасно обидно проиграть в финале ЛЧ после серии пенальти

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс высказался о поражении своей команды от «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов УЕФА. В основное и дополнительное время команды сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались парижане — 4:3.

«Ужасно обидно проиграть в финале Лиги чемпионов после серии пенальти. Мы старались взглянуть на ситуацию с другой стороны, учитывая, как далеко продвинулись как команда — это был невероятный сезон, сегодня вечером провели 63-ю игру в сезоне. Отдали все силы, чтобы дойти до этого момента. Пенальти — это лотерея: либо побеждаешь, либо проигрываешь. Некоторые из лучших команд в истории тоже проигрывали по пенальти», — приводит слова Райса официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.