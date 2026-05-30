«Рубин» поздравил Кварацхелию с победой в Лиге чемпионов

Казанский «Рубин» поздравил вингера «ПСЖ» Хвичу Кварацхелию с победой в Лиге чемпионов сезона-2026/2027. В финальном матче турнира парижский клуб переиграл лондонский «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.). Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия).

«Главный итог сегодняшнего дня. Экс-полузащитник «Рубина» — двукратный обладатель Лиги чемпионов. Гордимся, Хвича!» — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале клуба.

Кварацхелия выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год. «ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд.