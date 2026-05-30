Хвича Кварацхелия прокомментировал победу «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов

Фланговый нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия прокомментировал победу парижан в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.). Игра проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия).

– Невероятное выступление. Выиграть Лигу чемпионов один раз – это одно, но победить два раза...

– Не смогу описать свои эмоции. Мы очень горды тем, что сделали, какой путь и дорогу осилили. Мы все часть одного коллектива, одной команды, заслужили это два раза подряд.

– В чём был ключ к сегодняшней победе? Возможно, это была удача в серии пенальти. Как это оцениваете?

– Конечно, когда вы бьёте пенальти, вам нужна удача, но мы работали над ними. Поэтому считаю, что мы заслужили итоговый результат и кубок. У нас были голевые моменты и по ходу игры, так что всё по делу, – сказал Кварацхелия в эфире Okko.