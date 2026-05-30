Батраков выложил фотографию с футболкой с эмблемой «ПСЖ» после победы парижан в ЛЧ

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков после победы французского «ПСЖ» в Лиге чемпионов — 2025/2026 опубликовал фотографию в своём телеграм-канале, на которой держит в руках футболку с логотипом парижского гранда. Сегодня, 30 мая, «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.) в финальном матче в Будапеште.

На фотографии футболист находится в бутике и с улыбкой смотрит на футболку.

«Просто фото», — подписал фотографию Алексей.

Ранее сообщалось об интересе парижского клуба к Батракову.

Отметим, в нынешнем составе парижан уже есть один россиянин — голкипер Матвей Сафонов. Сегодняшняя победа в Лиге чемпионов стала для него уже второй вместе с французской командой.

В минувшем сезоне РПЛ 20-летний Батраков провёл 28 матчей, в которых забил 13 голов и отдал девять голевых передач.