Батраков выложил фотографию с футболкой с эмблемой «ПСЖ» после победы парижан в ЛЧ

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков после победы французского «ПСЖ» в Лиге чемпионов — 2025/2026 опубликовал фотографию в своём телеграм-канале, на которой держит в руках футболку с логотипом парижского гранда. Сегодня, 30 мая, «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.) в финальном матче в Будапеште.
На фотографии футболист находится в бутике и с улыбкой смотрит на футболку.
«Просто фото», — подписал фотографию Алексей.
Фото: Телеграм-канал Алексея Батракова
Ранее сообщалось об интересе парижского клуба к Батракову.
Отметим, в нынешнем составе парижан уже есть один россиянин — голкипер Матвей Сафонов. Сегодняшняя победа в Лиге чемпионов стала для него уже второй вместе с французской командой.
В минувшем сезоне РПЛ 20-летний Батраков провёл 28 матчей, в которых забил 13 голов и отдал девять голевых передач.