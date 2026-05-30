Сафонов получил самую низкую оценку в «ПСЖ» за финал ЛЧ по версии портала Whoscored

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил самую низкую оценку в своей команде от популярного статистического портала Whoscored за финальный матч Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором парижане победили «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.). Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия).

По данным источника, оценка Сафонова составляет 6,0. Лучшими в парижской команде признаны Дезире Дуэ (7,6) и Жоау Невеш (7,3). Защитник Илья Забарный получил оценку 6,1, а вингер Хвича Кварацхелия – 6,9.

В составе лондонского клуба лучшим признан форвард Кай Хаверц (7,5).

«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд.