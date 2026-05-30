Президент «ПСЖ» Аль‑Хелаифи прокомментировал победу клуба в Лиге чемпионов — 2025/2026
Президент «ПСЖ» Нассер Аль‑Хелаифи высказался о победе своей команды в Лиге чемпионов—2025/2026. Сегодня, 30 мая, парижане обыграли в финальном матче в Будапеште лондонский «Арсенал» (1:1, пен. 4:3).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Сегодня исторический день, один из любимых дней в моей жизни. Я так горжусь этой командой. Все в нас сомневались, но мы верили в наших игроков и наш штаб.

Луис Энрике — очень, очень особенный тренер, человек и личность. Он лучший тренер в мире. Он проделал потрясающую работу с командой.

Я сказал своим ребятам после первого тайма: «Мы победим». Клянусь вам, я чувствовал это ещё до матча. Знаю нашу команду. Видел это в их глазах. Эта победа не только для «ПСЖ», она для всех, кто любит смотреть футбол.

Хотя и жаль «Арсенал». Они тоже отличная команда и огромное им уважение», — приводит слова Аль‑Хелаифи журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

