«Мы всё равно их любим». Райс — об Эзе и Магальяйнсе, не забивших пенальти в финале ЛЧ

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс высказался о партнёрах по команде Эберечи Эзе и Габриэле Магальяйнсе, которые не реализовали пенальти в послематчевой серии финала Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ» (1:1, 3:4 мен.).

«Эберечи и Габриэл просто опустошены. Досадно не забить пенальти в финале Лиги чемпионов, но мы всё равно их любим и поддерживаем, в футболе такое случается. Они точно не станут последними футболистами, с которыми подобное произошло в финале. Каждый может не забить пенальти, но без этих парней мы бы не выиграли АПЛ в прошедшем сезоне, это точно», — приводит слова Райса официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.