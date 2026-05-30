«Мы всё равно их любим». Райс — об Эзе и Магальяйнсе, не забивших пенальти в финале ЛЧ

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс высказался о партнёрах по команде Эберечи Эзе и Габриэле Магальяйнсе, которые не реализовали пенальти в послематчевой серии финала Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ» (1:1, 3:4 мен.).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Эберечи и Габриэл просто опустошены. Досадно не забить пенальти в финале Лиги чемпионов, но мы всё равно их любим и поддерживаем, в футболе такое случается. Они точно не станут последними футболистами, с которыми подобное произошло в финале. Каждый может не забить пенальти, но без этих парней мы бы не выиграли АПЛ в прошедшем сезоне, это точно», — приводит слова Райса официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.

