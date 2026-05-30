«Что я чувствую? Боль». Артета высказался после поражения «Арсенала» в финале ЛЧ

Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался после поражения его команды в финальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:1, 3:4 пен.).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Очень тяжело, когда так стабильно выступаешь в этом соревновании до самого финала, а в итоге проигрываешь трофей в серии пенальти. Это сложно.

Что я чувствую? Боль. Когда ты так близок к победе в соревновании, когда нужно забить несколько пенальти в самом крупном клубном турнире в мире, именно это и должны чувствовать. Мы должны превратить эту боль в топливо.

Что я сказал своим игрокам после поражения? Я так горжусь ими. Они дарят нам столько радости. Для меня большая честь руководить этой группой игроков, этой командой. Вижу, с какой гордостью они носят эту эмблему, как много в неё вкладывают. Мы многого добились, но упустили самое главное», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.

Сафонов взял Лигу чемпионов с «ПСЖ» второй раз подряд! «Арсенал» дрогнул в серии пенальти!
