Тренер «Арсенала» Артета: я хотел бы поздравить «ПСЖ», он является лучшей командой мира

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после финала Лиги чемпионов УЕФА высказался об уровне мастерства «ПСЖ». В решающем матче турнира лондонцы уступили парижанам со счётом 1:1 (3:4 пен.).

«ПСЖ» — это та команда, с которой трудно играть. Именно поэтому они и выиграли Лигу чемпионов во второй раз подряд. Этому поспособствовали и мастерство их футболистов, а также подход тренера. Это по-настоящему элитная команда.

Я хотел бы поздравить «ПСЖ», Луиса [Энрике] в том числе, поскольку они, на мой взгляд, являются лучшей командой мира. Ещё никогда не видел таких действий при игре с мячом, а также на индивидуальном уровне. Игра на определённых участках поля при потере мяча не была частью плана, но соперник заставлял туда смещаться», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.