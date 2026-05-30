Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кафанов высказался об игре Сафонова в финале ЛЧ и действиях вратаря в серии пенальти

Кафанов высказался об игре Сафонова в финале ЛЧ и действиях вратаря в серии пенальти
Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором парижане победили «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.). Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Финал, в котором лучшая атака играла против лучшей обороны. Матч, в котором практически не было голевых моментов. Минимальное количество ударов в створ, но при этом очень высокое напряжение, где каждая команда была достойна победы.

Когда забивали гол в ворота Матвея, удар наносился с близкого расстояния, и мяч пролетел в мёртвой для вратаря зоне над головой под перекладину. Очень сложный для любого голкипера удар.

Перед матчем журналисты часто задавали вопрос, сможет ли Матвей против «Арсенала» хорошо сыграть на выходах. В финале во всех этих ситуациях он действовал уверенно. Если шёл на мяч, ни разу не ошибся. Всегда добирался до него и в тех моментах, когда приходилось бросаться в ноги нападающим соперника. Очень непростая для вратаря игра, где любая ошибка стоила поражения.

Во время серии пенальти Матвей выглядел очень спокойным и уверенным и сохранял хладнокровие вплоть до последнего удара, когда угадал полёт мяча. Думаю, в том числе и эта уверенность Матвея вынудила двух игроков «Арсенала» ошибиться при исполнении пенальти. Все последние дни игроки сборной России только и говорили о предстоящем матче, о переживаниях и пожеланиях Матвею. Трудно по горячим следам осознать, что значит для российской вратарской школы и для российского футбола эта победа. Осознание придёт со временем. Спасибо Моте за то, что подарил такой большой праздник российским болельщикам!» — приводит слова Кафанова официальный сайт РФС.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не отбил ни одного пенальти в послематчевой серии. Футболисты лондонского клуба дважды промахнулись мимо ворот.

В финале прошлого розыгрыша «ПСЖ» разгромил итальянский «Интер» (5:0). Ранее только мадридскому «Реалу» удавалось защитить титул.

Материалы по теме
Сафонов получил самую низкую оценку в «ПСЖ» за финал ЛЧ по версии портала Whoscored
Материалы по теме
Самые титулованные клубы Лиги чемпионов. Команды, которые брали три и больше трофеев
Самые титулованные клубы Лиги чемпионов. Команды, которые брали три и больше трофеев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android