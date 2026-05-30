Кафанов высказался об игре Сафонова в финале ЛЧ и действиях вратаря в серии пенальти

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором парижане победили «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.). Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия).

«Финал, в котором лучшая атака играла против лучшей обороны. Матч, в котором практически не было голевых моментов. Минимальное количество ударов в створ, но при этом очень высокое напряжение, где каждая команда была достойна победы.

Когда забивали гол в ворота Матвея, удар наносился с близкого расстояния, и мяч пролетел в мёртвой для вратаря зоне над головой под перекладину. Очень сложный для любого голкипера удар.

Перед матчем журналисты часто задавали вопрос, сможет ли Матвей против «Арсенала» хорошо сыграть на выходах. В финале во всех этих ситуациях он действовал уверенно. Если шёл на мяч, ни разу не ошибся. Всегда добирался до него и в тех моментах, когда приходилось бросаться в ноги нападающим соперника. Очень непростая для вратаря игра, где любая ошибка стоила поражения.

Во время серии пенальти Матвей выглядел очень спокойным и уверенным и сохранял хладнокровие вплоть до последнего удара, когда угадал полёт мяча. Думаю, в том числе и эта уверенность Матвея вынудила двух игроков «Арсенала» ошибиться при исполнении пенальти. Все последние дни игроки сборной России только и говорили о предстоящем матче, о переживаниях и пожеланиях Матвею. Трудно по горячим следам осознать, что значит для российской вратарской школы и для российского футбола эта победа. Осознание придёт со временем. Спасибо Моте за то, что подарил такой большой праздник российским болельщикам!» — приводит слова Кафанова официальный сайт РФС.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не отбил ни одного пенальти в послематчевой серии. Футболисты лондонского клуба дважды промахнулись мимо ворот.

В финале прошлого розыгрыша «ПСЖ» разгромил итальянский «Интер» (5:0). Ранее только мадридскому «Реалу» удавалось защитить титул.