Нигматуллин поздравил вратаря «ПСЖ» Сафонова с победой в Лиге чемпионов

Российский экс-вратарь Руслан Нигматуллин поздравил голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова с победой в финале Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Хочу от имени всей страны, от российского вратарского цеха, поздравить Матвея с замечательным событием — полноценной победой в Лиге чемпионов. Полноценной, потому что второй трофей гораздо ценнее. В ранге основного вратаря выигрывать Лигу чемпионов гораздо приятнее», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Отметим, Сафонов не отбил ни одного пенальти в послематчевой серии. В нынешнем сезоне голкипер сыграл в 27 матчах за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль».

