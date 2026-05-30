Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» вымучил победу». Аршавин — о поражении «Арсенала» в финале Лиги чемпионов

«ПСЖ» вымучил победу». Аршавин — о поражении «Арсенала» в финале Лиги чемпионов
Комментарии

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин высказался о финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором «ПСЖ» победил «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.). Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

— Как вам эмоции от финала?
— После прошлогоднего финала, когда там забивали много и играли классно, сегодня поскучнее игра. По большому счёту «ПСЖ» вымучил победу. Им тоже тяжело игра давалась. Хотя «Арсенал» в обороне проблем не доставил, но сзади они справлялись и везде успевали. В целом закономерно, что это противостояние закончилось в серии пенальти, — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд.

Материалы по теме
Нигматуллин поздравил вратаря «ПСЖ» Сафонова с победой в Лиге чемпионов
Материалы по теме
Самые титулованные клубы Лиги чемпионов. Команды, которые брали три и больше трофеев
Самые титулованные клубы Лиги чемпионов. Команды, которые брали три и больше трофеев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android