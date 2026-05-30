«ПСЖ» вымучил победу». Аршавин — о поражении «Арсенала» в финале Лиги чемпионов

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин высказался о финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором «ПСЖ» победил «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.). Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия).

— Как вам эмоции от финала?

— После прошлогоднего финала, когда там забивали много и играли классно, сегодня поскучнее игра. По большому счёту «ПСЖ» вымучил победу. Им тоже тяжело игра давалась. Хотя «Арсенал» в обороне проблем не доставил, но сзади они справлялись и везде успевали. В целом закономерно, что это противостояние закончилось в серии пенальти, — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд.