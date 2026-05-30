Аршавин: не было такого, что из кожи вон лез и хотел, чтобы «Арсенал» победил в финале ЛЧ

Бывший нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин высказался после поражения лондонского клуба в финальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:1, 3:4 пен.).

— Как бывшему игроку «Арсенала» вам хотелось, чтобы команда взяла трофей?

— Ну прямо, чтобы из кожи вон я бы хотел, чтобы «Арсенал» выиграл — такого не было. Не буду врать. Если бы они выиграли, конечно, было бы приятнее. Потому что нам ещё в Лондон завтра лететь. По футбольному, мне кажется, «ПСЖ» больше заслуживал победить, — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Игра проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия). Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл на поле всю встречу.