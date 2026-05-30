Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин: не было такого, что из кожи вон лез и хотел, чтобы «Арсенал» победил в финале ЛЧ

Аршавин: не было такого, что из кожи вон лез и хотел, чтобы «Арсенал» победил в финале ЛЧ
Комментарии

Бывший нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин высказался после поражения лондонского клуба в финальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:1, 3:4 пен.).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

— Как бывшему игроку «Арсенала» вам хотелось, чтобы команда взяла трофей?
— Ну прямо, чтобы из кожи вон я бы хотел, чтобы «Арсенал» выиграл — такого не было. Не буду врать. Если бы они выиграли, конечно, было бы приятнее. Потому что нам ещё в Лондон завтра лететь. По футбольному, мне кажется, «ПСЖ» больше заслуживал победить, — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Игра проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия). Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл на поле всю встречу.

Материалы по теме
Сафонов взял Лигу чемпионов с «ПСЖ» второй раз подряд! «Арсенал» дрогнул в серии пенальти!
Видео
Сафонов взял Лигу чемпионов с «ПСЖ» второй раз подряд! «Арсенал» дрогнул в серии пенальти!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android