Президент РФС Дюков поздравил Сафонова с победой в финале Лиги чемпионов

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поздравил голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова с победой в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором парижане победили «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.). Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Поздравляю Матвея Сафонова, вратаря сборной России, с победой в Лиге чемпионов УЕФА!

Сегодня «ПСЖ» в тяжелейшей борьбе одолел «Арсенал» в серии послематчевых пенальти и защитил чемпионский титул. Матвей внёс важный вклад в эту победу и стал первым в истории российским футболистом, дважды выигравшим Лигу чемпионов. Это достижение, которое останется в летописи европейского футбола навсегда.

Матвей показал, что игрок, выросший в российском чемпионате, способен покорять главные вершины мирового футбола снова и снова. Уверен, этот пример станет вдохновением для многих ребят, которые только делают первые шаги в футболе. Ещё раз поздравляю Матвея! И уверен, что он не планирует останавливаться на достигнутом» — приводит слова Дюкова официальный сайт РФС.

Сафонов стал победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе «ПСЖ» и стал первым российским футболистом, дважды выигравшим главный клубный турнир Европы.

