Аршавин ответил, узнавали ли его фанаты «Арсенала» перед финалом Лиги чемпионов с «ПСЖ»

Бывший нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин после финального матча Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором «пушкари» встречались с «ПСЖ» (1:1, 3:4 пен.), ответил на вопрос, узнавали ли его фанаты лондонского клуба.

— Сколько людей успели вас сегодня узнать?

— Не сказать, что много. Но узнавали, так скажем, — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Игра проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия). Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл на поле всю встречу.

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух матчей победил мюнхенскую «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания лондонский «Арсенал» по сумме двух встреч обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 2:1.