Видео: жена Сафонова вышла к мужу с российским флагом после победы «ПСЖ» в ЛЧ
Марина Кондратюк, супруга российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, вышла к мужу облачённой в российский флаг во время празднования после победы парижан в Лиге чемпионов—2025/2026. Вчера, 30 мая, французский гранд одолел лондонский «Арсенал» (4:3, 1:1 пен.) в финальном матче в Будапеште.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

На появившемся в Сети видеоролике, видно, как Марина пробралась к Матвею сквозь толпу игроков и журналистов и с улыбкой обняла супруга.

В послематчевой серии пенальти Сафонову не удалось отразить ни один удар, а победу «ПСЖ» принесли два промаха игроков «канониров».

Отметим, это уже вторая победа в Лиге чемпионов для российского голкипера вместе с парижанами. Он защищает цвета «ПСЖ» с 2024 года.

