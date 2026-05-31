Видео: жена Сафонова вышла к мужу с российским флагом после победы «ПСЖ» в ЛЧ

Марина Кондратюк, супруга российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, вышла к мужу облачённой в российский флаг во время празднования после победы парижан в Лиге чемпионов—2025/2026. Вчера, 30 мая, французский гранд одолел лондонский «Арсенал» (4:3, 1:1 пен.) в финальном матче в Будапеште.

На появившемся в Сети видеоролике, видно, как Марина пробралась к Матвею сквозь толпу игроков и журналистов и с улыбкой обняла супруга.

В послематчевой серии пенальти Сафонову не удалось отразить ни один удар, а победу «ПСЖ» принесли два промаха игроков «канониров».

Отметим, это уже вторая победа в Лиге чемпионов для российского голкипера вместе с парижанами. Он защищает цвета «ПСЖ» с 2024 года.