Сафонов получил самую низкую оценку в «ПСЖ» за финальный матч ЛЧ с «Арсеналом» — Sofascore
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил самую низкую оценку в своей команде от популярного статистического портала Sofascore за финальный матч Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором парижане победили «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.). Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

По данным источника, оценка Сафонова составляет 6,2. Лучшими в парижской команде признаны нападающий Дезире Дуэ (7,7) и полузащитник Жоау Невеш (7,7). Тройку лидеров замкнул форвард Усман Дембеле (7,5).

В составе лондонского клуба лучшими были признаны полузащитник Деклан Райс (8,1), голкипер Давид Райя (7,8) и форвард Кай Хаверц (7,5).

Российский голкипер не отбил ни одного пенальти в послематчевой серии. Футболисты лондонского клуба дважды промахнулись мимо ворот.

«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд.

