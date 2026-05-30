Сафонов получил самую низкую оценку в «ПСЖ» за финальный матч ЛЧ с «Арсеналом» — Sofascore

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил самую низкую оценку в своей команде от популярного статистического портала Sofascore за финальный матч Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором парижане победили «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.). Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия).

По данным источника, оценка Сафонова составляет 6,2. Лучшими в парижской команде признаны нападающий Дезире Дуэ (7,7) и полузащитник Жоау Невеш (7,7). Тройку лидеров замкнул форвард Усман Дембеле (7,5).

В составе лондонского клуба лучшими были признаны полузащитник Деклан Райс (8,1), голкипер Давид Райя (7,8) и форвард Кай Хаверц (7,5).

Российский голкипер не отбил ни одного пенальти в послематчевой серии. Футболисты лондонского клуба дважды промахнулись мимо ворот.

«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд.