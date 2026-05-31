Тренер «Арсенала» Артета ответил, чему уделит внимание после поражения в финале ЛЧ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил, чему уделит время после поражения в финале Лиги чемпионов УЕФА. В решающем матче турнира лондонцы уступили парижанам со счётом 1:1 (3:4 пен.).

«В первую очередь отдохну несколько дней в окружении семьи, а потом мы с командой начнём процесс анализа того, что мы сделали, а также примем некоторые очень важные решения, чтобы выйти на новый уровень. Нам необходимо проявить силу духа, поскольку мы на это способны. Нам следует быть очень амбициозными, стремительными и грамотными», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.