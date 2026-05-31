Французские клубы в третий раз выиграли Лигу чемпионов

«ПСЖ» победил «Арсенал» со счётом 1:1 (4:3 пен.) в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Таким образом, французские клубы в третий раз выиграли главный еврокубковый турнир.

«ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов в минувшем сезоне, обыграв миланский «Интер» со счётом 5:0. Впервые французский клуб победил в ЛЧ в 1993 году, когда «Марсель» переиграл в финале турнира «Милан» (1:0).

Игра проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия). Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов провёл на поле всю встречу.

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух матчей победил мюнхенскую «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания лондонский «Арсенал» по сумме двух встреч обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 2:1.