Полузащитник «ПСЖ» Витинья: сегодня мы можем сказать, что мы лучшие в Европе

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Витинья, признанный лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов—2025/2026 с лондонским «Арсеналом» (1:1, пен. 4:3), поделился эмоциями от этого успеха.

«Я думаю, что это наверное был самый важный матч сезона, и каждый из нас был готов к нему. Закончить сезон таким образом — это максимальная мечта, второй год подряд. Я очень горд, каждый из нас гордится, Париж гордится, наши семьи гордятся.

Сегодня мы можем сказать, что мы лучшие в Европе. Мы получаем удовольствие, играя друг с другом. Мы все скромные, и это заставляет тебя хотеть большего. Но мы хотим просто праздновать вместе с парижанами», — приводит слова Витиньи сайт УЕФА.

26-летний португалец вышел на поле с первых минут и был заменён в дополнительное время на 106-й минуте. Точность передач полузащитника составила 97%.