Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Наполи» Кевин Де Брёйне: рад ли я уходу Конте? Да

Игрок «Наполи» Кевин Де Брёйне: рад ли я уходу Конте? Да
Комментарии

Полузащитник «Наполи» Кевин Де Брёйне высказался о решении Антонио Конте покинуть пост главного тренера итальянской команды.

«Конечно, мне было сложно в клубе, потому что у Конте совсем другое видение футбола, чем у меня. По правде говоря, у меня никогда не было возможности играть на моей любимой позиции. В любом случае, я всегда старался выкладываться на полную ради команды.

Мы играли очень оборонительно. Если вы пытаетесь выигрывать каждый матч с разницей в один гол, используя схему 4-5-1, вы играете в определённый футбол. В начале сезона мы отошли ещё глубже. Наш центральный нападающий забил всего 10 голов, так что, сами понимаете, статистика не будет впечатляющей.

Рад ли я уходу Конте? Да. Насколько я понимаю, он не был обязан оставаться. Летом были обещания о том, как мы будем играть, но в итоге мало что из этого произошло. Я считаю это досадным. Футбол должен приносить удовольствие, и, к сожалению, я обнаружил, что этого аспекта не хватает. Нет смысла ходить вокруг да около, у нас разные взгляды на футбол. При Конте мне так и не довелось играть на своей позиции.

Моё будущее? У меня ещё год по контракту, но я хочу поговорить об этом. В прошлом году много говорили о том, как мы будем играть и что будем делать, но ничего из этого не произошло», – приводит слова Де Брёйне Football Italia.

Всего «Наполи» под руководством Конте провёл 91 матч во всех турнирах. В них команда одержала 54 победы, 19 раз сыграла вничью и потерпела 18 поражений. В следующем сезоне неаполитанцы примут участие в Лиге чемпионов УЕФА и Суперкубке Италии.

Материалы по теме
Сенсационное поражение Самсоновой, уход Конте, увольнение Аллегри. Главные события 25 мая
Сенсационное поражение Самсоновой, уход Конте, увольнение Аллегри. Главные события 25 мая
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android