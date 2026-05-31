Игрок «Наполи» Кевин Де Брёйне: рад ли я уходу Конте? Да

Полузащитник «Наполи» Кевин Де Брёйне высказался о решении Антонио Конте покинуть пост главного тренера итальянской команды.

«Конечно, мне было сложно в клубе, потому что у Конте совсем другое видение футбола, чем у меня. По правде говоря, у меня никогда не было возможности играть на моей любимой позиции. В любом случае, я всегда старался выкладываться на полную ради команды.

Мы играли очень оборонительно. Если вы пытаетесь выигрывать каждый матч с разницей в один гол, используя схему 4-5-1, вы играете в определённый футбол. В начале сезона мы отошли ещё глубже. Наш центральный нападающий забил всего 10 голов, так что, сами понимаете, статистика не будет впечатляющей.

Рад ли я уходу Конте? Да. Насколько я понимаю, он не был обязан оставаться. Летом были обещания о том, как мы будем играть, но в итоге мало что из этого произошло. Я считаю это досадным. Футбол должен приносить удовольствие, и, к сожалению, я обнаружил, что этого аспекта не хватает. Нет смысла ходить вокруг да около, у нас разные взгляды на футбол. При Конте мне так и не довелось играть на своей позиции.

Моё будущее? У меня ещё год по контракту, но я хочу поговорить об этом. В прошлом году много говорили о том, как мы будем играть и что будем делать, но ничего из этого не произошло», – приводит слова Де Брёйне Football Italia.

Всего «Наполи» под руководством Конте провёл 91 матч во всех турнирах. В них команда одержала 54 победы, 19 раз сыграла вничью и потерпела 18 поражений. В следующем сезоне неаполитанцы примут участие в Лиге чемпионов УЕФА и Суперкубке Италии.