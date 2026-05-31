Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видео: беспорядки в Париже после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов УЕФА

Видео: беспорядки в Париже после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов УЕФА
Комментарии

После финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором «Пари Сен-Жермен» переиграл лондонский «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.), в Париже произошли массовые беспорядки. Сама встреча команд состоялась на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште, Венгрия.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

Сообщается, что нарушители правопорядка жгли автомобили и крушили автобусные остановки, а на улицах города были слышны звуки стрельбы. Полиция принимает жёсткие меры — сообщается, что произошли задержания.

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух матчей победил мюнхенскую «Баварию» со счётом 6:5.

В сезоне-2024/2025 парижане выиграли Лигу чемпионов, разгромив в решающем матче «Интер» со счётом 5:0.

Материалы по теме
Вот почему победа «ПСЖ» над «Арсеналом» в финале ЛЧ абсолютно заслужена
Вот почему победа «ПСЖ» над «Арсеналом» в финале ЛЧ абсолютно заслужена
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android