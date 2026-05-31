Видео: беспорядки в Париже после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов УЕФА

После финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором «Пари Сен-Жермен» переиграл лондонский «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.), в Париже произошли массовые беспорядки. Сама встреча команд состоялась на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште, Венгрия.

Сообщается, что нарушители правопорядка жгли автомобили и крушили автобусные остановки, а на улицах города были слышны звуки стрельбы. Полиция принимает жёсткие меры — сообщается, что произошли задержания.

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух матчей победил мюнхенскую «Баварию» со счётом 6:5.

В сезоне-2024/2025 парижане выиграли Лигу чемпионов, разгромив в решающем матче «Интер» со счётом 5:0.