«Новая звезда зажглась над Парижем!» Макрон поздравил «ПСЖ» с победой в Лиге чемпионов

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал пост в социальных сетях после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов—2025/2026. Вчера, 30 мая, парижане в финальном матче в Будапеште одолели лондонский «Арсенал» (1:1, пен. 4:3).

«Новая звезда зажглась над Парижем! Браво, «ПСЖ», который восхищает всю Европу. Франция гордится», — написал Макрон в социальных сетях.

Отметим, парижский гранд стал победителем самого престижного клубного турнира Европы второй год подряд.

Напомним, в составе парижской команды выступает российский голкипер Матвей Сафонов, который вышел на финальный матч в стартовом составе. В послематчевой серии пенальти он не смог отметиться спасениями, а победу «ПСЖ» обеспечили два промаха игроков «канониров».