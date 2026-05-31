Луис Энрике оценил игру «ПСЖ» и «Арсенала» в финале Лиги чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил игру в финале Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с английским «Арсеналом». Победу в этой встрече одержал парижский клуб — 1:1, 4:3 пен. Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Я думаю, это был финал высокого уровня против одного из самых сложных соперников, особенно после пропущенного гола в первые десять минут. Их план был идеальным – он поставил нас в затруднительное положение.

Во втором тайме мы стали играть лучше, но когда ты играешь против «Арсенала» с их низким оборонительным блоком, их физической силой и отличной защитой, то делаешь немалый подвиг.

Что касается серии пенальти, мы хотели подойти к ней со спокойной головой. Мы играли против сильнейшей команды Европы по стандартным положениям, но я думаю, что мы смогли доминировать. Мы заслужили трофей, нашу вторую победу в Лиге чемпионов», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд.

