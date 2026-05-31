L'Équipe дала Сафонову одну из самых низких оценок в «ПСЖ» за финал ЛЧ и объяснил причину

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил одну из самых низких оценок в своей команде от популярной французской газеты L'Équipe за финальный матч Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором парижане победили «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.). По данным источника, оценка Сафонова составляет 5. Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия).

Отмечается, что россиянин не отразил ни одного пенальти в послематчевой серии, но определённо повлиял на тех, кто исполнял удары. Невысокая оценка связана с моментом при первом пропущенном голе. Французское издание считает, что россиянину следовало выдвинуться на метр вперёд и занять больше пространства. В остальном его редко привлекали к игре. Отмечается хорошее понимание расположения защитников и один-два своевременных верховых перехвата.

Оценки игроков «ПСЖ» за финальный матч Лиги чемпионов с «Арсеналом» по версии L'Équipe:

Матвей Сафонов – 5;

Маркиньос – 7;

Вильям Пачо – 4;

Нуну Мендеш – 7;

Ашраф Хакими – 6;

Жоау Невеш – 7;

Витинья – 5;

Фабиан Руис – 6;

Дезире Дуэ – 5;

Хвича Кварацхелия – 6;

Усман Дембеле – 5.

«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд.