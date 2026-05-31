«Что, хейтеры, сейчас что скажете?» Сафонов опубликовал видео после победы в финале ЛЧ
Поделиться
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал видео после победы своей команды в в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026 над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.). Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия).
Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6' 1:1 Дембеле – 65'
«Что, хейтеры, сейчас что скажете?» — сказал Сафонов в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.
Видео доступно в телеграм-канале Матвея Сафонова.
Матвей Сафонов стал победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе «ПСЖ» и первым российским футболистом, дважды выигравшим главный клубный турнир Европы.
«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 мая 2026
-
00:59
-
00:56
-
00:55
-
00:49
-
00:44
-
00:37
-
00:32
-
00:19
-
00:14
-
00:10
- 30 мая 2026
-
23:59
-
23:59
-
23:57
-
23:51
-
23:50
-
23:48
-
23:45
-
23:41
-
23:37
-
23:33
-
23:32
-
23:30
-
23:19
-
23:17
-
23:15
-
23:11
-
23:09
-
23:06
-
23:02
-
22:59
-
22:54
-
22:49
-
22:47
-
22:42
-
22:38