«Что, хейтеры, сейчас что скажете?» Сафонов опубликовал видео после победы в финале ЛЧ

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал видео после победы своей команды в в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026 над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.). Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия).

«Что, хейтеры, сейчас что скажете?» — сказал Сафонов в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

Матвей Сафонов стал победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе «ПСЖ» и первым российским футболистом, дважды выигравшим главный клубный турнир Европы.

«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд.