Рафаэл Леау заявил о намерении покинуть предстоящим летом «Милан» и Серию А — Sport TV

Португальский полузащитник «Милана» Рафаэл Леау заявил, что предстоящим летом намерен покинуть клуб и попробовать свои силы в другой лиге.

«Я горжусь тем, что вошёл в историю «Милана», но я хочу новую главу. Чувствую, что готов играть в другом чемпионате.

Я сделал всё, что мог, для «Милана», но пришло время попробовать новый вызов», — сказал Леау в интервью Sport TV.

В завершившемся сезоне итальянской Серии А 26-летний Леау провёл 29 матчей, в которых забил девять голов и отдал три голевые передачи, а его команда заняла пятое место и не смогла отобраться в Лигу чемпионов. Также на счету Рафаэла две игры и один гол в рамках Кубка Италии. Португалец защищает цвета «россонери» с сезона-2019/2020.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны таких грандов, как «Реал», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Также в Леау были заинтересованы турецкие «Галатасарай» и «Фенербахче».