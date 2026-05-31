Тренер «ПСЖ» Энрике высказался о Сафонове после победы в финале Лиги чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.).

«Мы выбрали шестерых настоящих пенальтистов, а затем определили среди них тех, кто был лучше всего готов. Сафонов — настоящий специалист, который создаёт проблемы соперникам.

Во время серии пенальти я сохранял спокойствие, но очень хотел, чтобы всё поскорее закончилось, потому что нам пришлось много страдать. При каждом стандартном положении против нас действовала, пожалуй, лучшая команда мира.

Ни одна из команд не заслуживала победы именно в этом матче, но если смотреть на весь сезон в целом, то мы заслужили выиграть эту Лигу чемпионов», — приводит слова Энрике Le Parisien.

«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд.