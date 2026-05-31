Супруга Сафонова: мой муж — самый лучший человек, который только мог быть в моей жизни

Марина Кондратюк, супруга российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, опубликовала пост в своём телеграм-канале по случаю победы парижан в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Матвей отыграл весь матч в стартовом составе, пропустил один мяч. Красно-синие одолели «Арсенал» в серии послематчевых 11-метровых (1:1, 4:3 пен.).

«Я обязательно поделюсь эмоциями, когда чуть успокоюсь. А пока хочу сказать вам огромное СПАСИБО за поддержку и поздравить с победой. Это наш общий финал. «ПСЖ» сохранил титул, а мой муж — самый лучший человек, который только мог быть в моей жизни», — написала Кондратюк в своём телеграм-канале.

Напомним, после финального свистка Марина вышла к мужу облачённой в российский флаг во время празднования после победы парижан в Лиге чемпионов — 2025/2026.