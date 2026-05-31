Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Издание L'Équipe назвало ошибку Сафонова в моменте с пропущенным голом в финале ЛЧ

Издание L'Équipe назвало ошибку Сафонова в моменте с пропущенным голом в финале ЛЧ
Комментарии

Авторитетное издание L'Équipe оценило игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Россиянин не отразил ни одного удара, но, безусловно, оказал влияние на бьющих игроков… Почему тогда оценка 5? Потому что в эпизоде с пропущенным голом россиянину следовало выйти примерно на метр вперёд, отказаться от техники «креста» и занять больше пространства. В остальном работы у него было немного. Он хорошо читал ситуации с забросами за спину защитникам и уверенно сыграл на одном-двух выходах при верховых передачах», — написано в статье издания.

Российский голкипер не отбил ни одного пенальти в послематчевой серии. Футболисты лондонского клуба дважды промахнулись мимо ворот.

Материалы по теме
«Героем себя не чувствую». Историческая серия пенальти Сафонова в финале ЛЧ! Видео
«Героем себя не чувствую». Историческая серия пенальти Сафонова в финале ЛЧ! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android