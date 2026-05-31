Издание L'Équipe назвало ошибку Сафонова в моменте с пропущенным голом в финале ЛЧ

Авторитетное издание L'Équipe оценило игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.).

«Россиянин не отразил ни одного удара, но, безусловно, оказал влияние на бьющих игроков… Почему тогда оценка 5? Потому что в эпизоде с пропущенным голом россиянину следовало выйти примерно на метр вперёд, отказаться от техники «креста» и занять больше пространства. В остальном работы у него было немного. Он хорошо читал ситуации с забросами за спину защитникам и уверенно сыграл на одном-двух выходах при верховых передачах», — написано в статье издания.

Российский голкипер не отбил ни одного пенальти в послематчевой серии. Футболисты лондонского клуба дважды промахнулись мимо ворот.