Тренер «Арсенала» Артета прокомментировал падение Мадуэке в штрафной «ПСЖ» в финале ЛЧ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал спорный эпизод, который мог повлиять на ход финального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «ПСЖ» (1:1, 3:4 пен.).

«Я просмотрел этот эпизод — вполне возможно, что это был пенальти. Мы видели, какие 11-метровые назначались в этом сезоне. В одном случае судья вынес одно решение, а в эпизоде с Москерой поступил иначе. Это важный момент», — приводит слова Артеты Sky Sports.

Напомним, на 102-й минуте встречи вингер лондонской команды Нони Мадуэке пошёл с фланга в штрафную и упал в борьбе с защитником красно-синих Нуну Мендешем. Главный арбитр Даниэль Зиберт пенальти не назначил, несмотря на протесты игроков «канониров».VAR также не вмешался.