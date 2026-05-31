Стал известен лучший бомбардир Лиги чемпионов сезона-2025/2026

После финального матча Лиги чемпионов определился лучший бомбардир турнира. Им стал французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, который записал в свой актив 15 голов.

На втором месте находится форвард «Баварии» англичанин Гарри Кейн, который забил 14 голов за турнир. Замкнул тройку грузинский форвард «ПСЖ» Хвича Кварацхелия, на счету которого 10 голов, а также Хулиан Альварес («Атлетико») и Энтони Гордон («Ньюкасл Юнайтед»).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

Напомним, в финале Лиги чемпионов сезона-2025/2026 «ПСЖ» обыграл «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.).

«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд. В составе парижан в стартовом составе вышел российский голкипер Матвей Сафонов.

